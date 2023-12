Ricardo Salgado tem Alzheimer, confirma Instituto de Medicina Legal

Peritos do Instituto de Medicina Legal confirmam que Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), tem a doença de Alzheimer, avançou esta segunda-feira a revista Visão.

Ricardo Salgado, de 79 anos, pode marcar presença em tribunal, nos casos em que é arguido, mas as suas declarações podem estar “comprometidas” devido à doença de Alzheimer, referem três especialistas.

O relatório, assinado por Fernando Vieira, Camila Nóbrega e Henrique Barreto, confirma que o ex-presidente do BES “sofre de patologia neurológica/neuropsiquiátrica, mais propriamente Doença de Alzheimer muito provável, estando não só presente a necessária semiologia clínica, como sendo o diagnóstico igualmente suportado por exames complementares de diagnóstico estruturais (imagiológicos), funcionais (neuropsicológicos) e fisiopatológicos (biomarcadores)”.

Os peritos do do Instituto de Medicina Legal indicam, no relatório sobre a condição de saúde de Ricardo Salgado, que não existe “real ou absoluta impossibilidade de comparecer” em tribunal.

Adiantam que o banqueiro até pode prestar declarações em tribunal, mas estas podem estar comprometidas pela facto de sofrer da doença de Alzheimer.