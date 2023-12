Receitas dos radares de velocidade "abaixo das previsões"

O ministro da Administração Interna disse esta segunda-feira que a execução das receitas provenientes dos radares de controlo de velocidade nas estradas portuguesas "têm estado abaixo das previsões", rondando os 70 milhões a 80 milhões de euros.

Na cerimónia de assinatura do Compromisso Visão Zero 2030 entre a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e a Brisa Autoestradas, inserido na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária - Visão Zero 2030, José Luís Carneiro afirmou que a execução das receitas dos radares de velocidade, que rondam os 70 milhões a 80 milhões de euros, "terá estado abaixo das previsões".

O ministro explicou que "a execução passada mostra que a execução da cobrança das contraordenações e das suas receitas estavam abaixo daquilo que era a previsão", sendo por isso "preciso ter consciência de quando se olha para uma previsão orçamental ela é diferente e diversa daquilo que depois é a execução orçamental".

O governante frisou que "era bom" se não houvesse cobrança, significando que os automobilistas cumpriam "os seus deveres e as condutas adequadas à segurança rodoviária".