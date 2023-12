Passageiros retidos no aeroporto de Munique voltam hoje a Portugal

Os passageiros da TAP, retidos no aeroporto de Munique, deverão regressar esta segunda-feira a Portugal, depois de estarem retidos desde sábado na cidade alemã, devido a um forte nevão que está a afetar a operação do aeroporto.

A Renascença tinha avançado, esta manhã, com a notícia, dando conta que a companhia aérea portuguesa, no âmbito da Star Alliance, passou os passageiros para a Lufthansa, embora nenhuma das duas companhias tenha assumido com os passageiros despesas com alojamento e alimentação.

Em declarações à Renascença, uma das passageiras afetadas, Isabel Martins, diz que o voo de regresso da TAP já está marcado para as 16h30 (hora portuguesa), 17h30 na Alemanha.

"Já fizemos o check-in. Pensamos que será hoje o voo de regresso mas ninguém entrou em contacto connosco. Foi só um e-mail a dizer que o voo era hoje", diz.

Isabel Martins promete apresentar uma reclamação à TAP uma vez que a companhia não assumiu nenhuma das despesas, que já somam algumas centenas de euros.

A Renascença já tentou contactar a TAP para esclarecimentos adicionais, embora, até ao momento, sem sucesso.