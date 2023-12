Homem encontrado morto em berma de estrada em Monção

Um homem de 65 anos foi encontrado, esta segunda-feira, morto na berma de uma estrada na freguesia de Longos Vales, em Monção, no distrito de Viana do Castelo, junto ao motociclo que conduzia.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que, face "às condições em que se encontrava o corpo", a morte do homem terá ocorrido "durante a madrugada, horas antes do alerta às autoridades".

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, o alerta foi dado às 7h53.

"A GNR está a investigar se se tratou de um despiste ou se houve interferência de outro veículo", afirmou a fonte.

Ao local compareceram os bombeiros voluntários de Monção, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Melgaço e a GNR.