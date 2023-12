Explosão em Tancos deixa militar ferido com gravidade

Um militar ficou esta segunda-feira ferido com gravidade numa explosão em Tancos, no Regimento de Engenharia N.º 1. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pela Renascença.

O Exército adianta, em comunicado, que o "militar sofreu ferimentos no braço direito e no pescoço, decorrente de trabalhos de soldagem no âmbito de preparação de viatura para treino de Inativação de Engenhos Explosivos, envolvendo munição inerte".

O militar ferido "encontra-se estável, não correndo perigo de vida", adianta o Exército.



Foi levado de helicóptero para a unidade de queimados do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O Exército está, entretanto, a apurar as circunstâncias em que ocorreu esta explosão.



No local estiveram também os Bombeiros de Vila Nova da Barquinha e uma VMER do Hospital de Abrantes.

O alerta foi dado poucos minutos depois das 15h00, disse à Renascença Jorge Gama, o comandante dos Bombeiros de Vila Nova da Barquinha.

"Na chegada ao local tínhamos uma vítima em estado grave, que apresentava ferimentos alegadamente provocados por estilhaços da explosão", adianta o comandante Jorge Gama.

