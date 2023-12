Diretor clínico vestiu-se de templário para receber médicos em formação no Hospital de Gaia

O diretor do serviço de cirurgia plástica reconstrutiva craniomaxilofacial mão e unidade de microcirurgia do Hospital de Gaia, Horácio Costa, é um dos principais protagonistas de um vídeo com contornos bizarros, que se está a tornar viral em várias plataformas na internet.

Nas imagens, vê-se o médico vestido com um disfarce de templário e uma espada (aparentemente falsa) em punho a fazer o que parece ser um ritual de condecoração nobiliárquica.

Perante o clínico, está ajoelhada uma mulher que se identifica como Merve Terzi, da Turquia. Vestindo uma bata e falando em inglês, a médica interna promete “honrar o serviço de cirurgia plástica do Hospital de Gaia, saudando todos os colegas”.

Horácio Costa maneja então a espada entre os ombros do novo elemento da equipa, declarando-a “residente do serviço de cirurgia plástica do hospital”. Sentados, cerca de uma dezena de médicos assistem à cena, sorridentes. Alguns filmam com o telemóvel.

A Renascença já confirmou junto do Hospital de Gaia que o vídeo foi realizado nas suas instalações, no início de outubro, e com a participação de membros do seu corpo clínico.