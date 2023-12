Desabamento de edifício em construção em Lisboa provoca quatro feridos

O desabamento de um prédio em construção sobre outro edifício ao lado, esta madrugada, no bairro da Picheleira, na freguesia do Beato, em Lisboa, fez quatro feridos ligeiros.

De acordo com a RTP, os feridos foram retirados dos escombros com vida. Trata-se de um casal de idosos que foi transportado para o Hospital São José com ferimentos ligeiros e uma mãe e uma filha.

Pelo menos uma família de quatro pessoas ficou desalojada e a Proteção Civil está a avaliar as condições de habitabilidade dos vários edifícios no bairro da Picheleira, na freguesia do Beato.

“Essa família não tem condições de habitabilidade porque o espaço ficou com destroços lá dentro e eles não tem condições de habitar lá. Também não sabemos a avaliação que vai ser feita no hospital, se eles continuam lá ou não”, disse, à estação de televisão pública, Carlos Ferreira, chefe do Regimento Sapadores Bombeiros Lisboa.

Segundo relatos de vizinhos dos prédios ao lado, o estrondo foi tão forte que chegaram a pensar tratar-se de um terramoto.

O alerta foi dado por volta da uma da manhã desta segunda-feira e no local estiveram cerca de 40 operacionais apoiados por 13 meios.