União das Misericórdias vai a votos com duas listas pela primeira vez em 15 anos

De um lado, apresenta-se a eleições o atual presidente do organismo, Manuel Lemos, eleito há 15 anos mas ainda disposto a cumprir o quinto e último mandato possível à frente da instituição. Do outro lado, o atual presidente do secretariado regional de Coimbra e provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra, António Sérgio Martins.



Em causa os votos de 388 misericórdias ativas em Portugal, espalhadas de norte a sul e ilhas, que apoiam diariamente cerca de 165 mil pessoas, e que contam com mais de 45 mil trabalhadores diretos, segundo informação disponível no "site" da UMP.

A lista B, encabeçada por António Sérgio Martins, tem como lema "Devolver a UNIÃO às Misericórdias" e resulta do movimento "Somos Todos Misericórdia", surgido há cerca de um ano e constituído por perto de 40 misericórdias que se uniram para contestar a direção de Manuel Lemos, que acusavam de ser demasiado politizada e sem defender os interesses do setor.

A eleição para o secretariado nacional acontece num momento de "muitas dificuldades" para as instituições do setor social, que lidam com o crescente aumento de pedidos de ajuda, ao mesmo tempo que também elas enfrentam o aumento generalizado do custo de vida, de bens e serviços, desde os bens alimentares ao combustível ou energia, passando pelo salário mínimo nacional, sem que as comparticipações acompanhem.