Uma mulher foi encontrada morta e com sinais de violência no interior de uma casa na zona da Penha de França, em Lisboa, adiantou hoje à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com a mesma fonte, a vítima teria 38 anos de idade e foi encontrada no sábado, depois de as autoridades terem sido chamadas ao local para a abertura da porta da residência.