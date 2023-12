Homem agredido com arma branca na última madrugada no Porto

Um homem de 33 anos foi esfaqueado no abdómen na última madrugada, no Porto, e foi transportado para o Hospital São João com ferimentos leves, revelou hoje à Lusa fonte da PSP.

O alerta foi dado pelas 05h00 para uma agressão com arma branca na Rua da Constituição, acrescentou a fonte, que confirmou ter o agressor se colocado em fuga.

A Divisão de Investigação Criminal da PSP tomou conta da ocorrência, não havendo, para já, pormenores que relacionem esta agressão com a verificada na madrugada de sábado em que dois cidadãos foram igualmente esfaqueados, perto da Praça do Marquês, no Porto, acrescentou a fonte da Polícia.