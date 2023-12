Bastonário teme que vagas no SNS fiquem por preencher e pede mais condições para médicos

Questionado sobre o peso que o recém-alcançado acordo intercalar entre o Ministério da Saúde e o Sindicato Independente dos Médicos para os aumentos salariais pode ter neste processo alargado de recrutamento, Carlos Cortes desvalorizou, ao alertar que as questões de remuneração são apenas um dos problemas para atrair e reter médicos no SNS.

Em declarações à Lusa, Carlos Cortes reconheceu que o anúncio feito no sábado pela Direção Executiva do SNS para a abertura de quase mil vagas para recrutamento (logo após a homologação da classificação do internato médico) é um dado "importante e positivo", mas realçou que é preciso ir além da criação de vagas e dar respostas às necessidades do SNS e dos seus profissionais.

O bastonário da Ordem dos Médicos manifestou, este domingo, receio de que as 991 vagas abertas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para médicos recém-especialistas fiquem por preencher e exigiu ao Ministério da Saúde a criação de melhores condições.

"Não é só a remuneração dos médicos, tem a ver com as condições para manter os médicos nos seus quadros. É muito mais do que um simples acordo intercalar de remuneração. O SNS exige muito mais do que isso e acho até lamentável que este aumento dos médicos seja a solução para salvar o SNS. As dificuldades são muito mais extensas", vincou, apelando a uma reforma moderna e que não assente nos princípios que nortearam as últimas décadas.