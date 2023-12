SNS com 39 urgências condicionadas na próxima semana. Saiba quais

Durante a próxima semana (3 a 9 de dezembro), de um total de 83 serviços de urgência, apenas 44, em todo o país, vão funcionar em pleno.

De acordo com o novo plano divulgado pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, a que a Renascença teve acesso, 39 serviços vão apresentar constrangimentos nalgumas especialidades. Ou seja, regista-se um aumento em relação à última semana, quando 36 serviços funcionaram com limitações.

Ao nível nacional, a Região de Lisboa e Vale do Tejo será a mais afetada. Em 19 urgências, 15 estarão a funcionar de forma condicionada.

De seguida, aparece a Região Norte, que tem 29 pontos de urgência. Ao todo, 13 serviços serão afetados.

Na Região Centro, estarão limitados 8 dos 17 serviços, enquanto no Alentejo apenas um dos 12.

Já no Algarve, duas das seis urgências estarão condicionadas.

No documento, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde sublinha que a próxima semana "será importante para avaliar os efeitos dos recentes acordos com os médicos e os impactos que poderão ter na organização das escalas, de forma a se planear a resposta até ao final do ano".