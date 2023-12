Marcelo reuniu-se com Roberta Metsola e discutiu situação política na Europa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve reunido na sexta-feira à noite com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, com quem debateu a situação política na Europa e as perspetivas para as eleições europeias do próximo ano.

O encontro foi divulgado através de uma nota publicada na sexta-feira à noite no "site" da Presidência da República.

"O Presidente da República reuniu-se esta noite [sexta-feira] em Cascais, num jantar de trabalho, com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, tendo discutido a situação política na Europa e as perspetivas para as próximas eleições europeias e subsequentes alterações institucionais", lê-se na nota.

A presidente do Parlamento Europeu iniciou na sexta-feira uma visita de dois dias a Portugal.

Roberta Metsola participou durante a tarde de sexta-feira, em Lisboa, num evento promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos centrado no tema da participação política dos jovens.

Hoje, a líder do hemiciclo europeu irá intervir no Conselho Estratégico Nacional do PSD, que decorre no "campus" de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa.

Roberta Metsola foi eleita em janeiro de 2022, tornando-se na presidente do Parlamento Europeu mais jovem de sempre e a terceira mulher no cargo desde as primeiras eleições europeias, em 1979. Hoje com 44 anos, é também a primeira cidadã de Malta a presidir ao Parlamento Europeu.

As próximas eleições europeias vão realizar-se entre 6 e 9 de junho de 2024, sendo que em Portugal irão ocorrer dia 9, um domingo.