Dois homens foram agredidos este sábado de manhã com uma arma branca junto a uma zona de bares na área da Praça do Marquês, no Porto, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo aquela fonte, "a PSP foi chamada à ocorrência e confirmou que havia dois feridos por esfaqueamento, que foram conduzidos ao hospital".

A mesma fonte referiu que a investigação está agora a cargo da Policia Judiciária.