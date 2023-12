Metro de Lisboa adia exproprições necessárias para a expansão da linha vermelha

O Metropolitano de Lisboa adiou o arranque das ocupações temporárias e expropriações, necessárias para concretizar o prolongamento da linha Vermelha, de São Sebastião até Alcântara, mas mantém as negociações com os moradores, informou esta sexta-feira a empresa.

Em comunicado, o Metropolitano dá conta de que decidiu adiar a data de posse administrativa das frações prevista no processo- que era 29 de novembro, de acordo com o estipulado na lei do Código das Expropriações -, para uma nova data "a anunciar oportunamente".

A decisão foi tomada no "seguimento dos contactos que decorrem entre a empresa e os moradores e proprietários abrangidos pelo processo de expropriações e ocupações temporárias no âmbito do projeto de prolongamento da linha Vermelha de São Sebastião até Alcântara", lê-se na nota.