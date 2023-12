Há muitas pessoas que trabalham e ainda assim têm de pedir comida ao Banco Alimentar

São cerca de 400 mil as pessoas que diariamente contam com a ajuda desta instituição de solidariedade social, que recebe cada vez mais pedidos de trabalhadores cujo salário não chega para cobrir as despesas.

O alerta feito na Renascença por Isabel Jonet, a presidente da federação dos bancos alimentares contra a fome.

“O número de pessoas que são apoiadas mantém-se nas 400 mil. Estas precisam de ajuda do Banco Alimentar e recebem ajuda diariamente. Temos ainda agora muitos trabalhadores pobres, ou seja, pessoas que trabalham que têm o seu salário, mas que aquilo que recebem o seu rendimento familiar não chega para todas as necessidades do agregado”, descreve Jonet.

Isabel Jonet revela também que há cada mais instituições de solidariedade social a pedir ajuda ao Banco Alimentar.



“Os bancos alimentares trabalham em parceria com instituições e estas instituições, elas próprias, pedem-nos mais ajuda, uma vez que os acordos com a Segurança Social ainda não foram renegociados.

A Campanha do Banco Alimentar contra a Fome arranca hoje e prolonga-se até domingo em mais de dois mil superfícies comerciais de norte a sul do país.