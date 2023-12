António Costa vai estar na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas

O primeiro-ministro, António Costa, vai estar, esta sexta-feira, na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28), no Dubai, com uma agenda dedicada ao financiamento para a adaptação e mitigação e à inauguração do primeiro Pavilhão de Portugal.

No primeiro de dois dias na COP28, o chefe do Governo português irá estar presente na sessão de abertura da Cimeira Mundial sobre a Ação Climática, que reúne os líderes mundiais, e durante a tarde preside à inauguração do Pavilhão de Portugal.

É a primeira vez que Portugal tem um pavilhão autónomo (até agora participava no âmbito da representação da União Europeia), uma estreia que representa, segundo o gabinete do primeiro-ministro, o reforço da presença institucional do país nas cimeiras do clima, cumprindo assim o compromisso assumido no ano passado, na COP27, em Sharm El-Sheikh, Egito.

Para hoje, está prevista a assinatura do Acordo de Compromisso Financeiro com Fundo Verde para o Clima, da ONU, de apoio aos países em desenvolvimento, e da adenda ao memorando sobre Reconversão da Dívida entre Portugal e Cabo Verde, que prevê a participação com 12 milhões de euros num fundo climático, um valor que se devia destinar a pagar dívida cabo-verdiana a Portugal.