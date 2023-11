Treze distritos sob aviso amarelo devido à chuva e vento

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta quinta-feira, 13 distritos sob aviso amarelo, devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte e persistente, e vento forte.

De acordo com as previsões, a chuva por vezes forte nas regiões Centro e Sul, poderá ser acompanhada de trovoada e vento por vezes forte nas terras altas e no litoral oeste.

Os distritos de Évora, Setúbal, Lisboa, Beja, Santarém, Leiria e Portalegre estarão sob aviso até às 15h00, Viseu, Aveiro, Guarda, Leiria e Coimbra até às 12h00, devido à chuva.

Já Setúbal, Santarém, Lisboa e Leiria estarão sob aviso amarelo até às 12h00, devido à previsão de vento forte de sudoeste, com rajadas até 70 quilómetros.

Devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, a Costa Norte, Costa Sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso amarelo até às 15h00.

Em comunicado, a Proteção Civil alertou para a possibilidade de inundações, deslizamento de terras e piso escorregadio devido às previsões de chuva, vento e queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Segundo a ANEPC, os episódios de precipitação intensa, vento forte e queda de neve podem levar à ocorrência de inundações em zonas urbanas, ocorrência de cheias, deslizamento de terras ou derrocadas, piso rodoviário escorregadio devido à possível formação de lençóis de água ou à acumulação de gelo e neve, e arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos.

No comunicado emitido à população, a Proteção Civil alerta ainda para a possibilidade de se verificar “desconforto térmico na população pela conjugação da temperatura mínima baixa e do vento”.

A ANEPC aconselha ainda a população para a adoção de comportamentos adequados, em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, recomendando a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de objetos que possam ser arrastados, adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas, e especial cuidado para a possibilidade de queda de ramos e árvores.

A população deve ter igualmente especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a inundações rápidas, adoção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tomando especial atenção à eventual acumulação de neve e formação de lençóis de água nas vias rodoviárias, e não atravessar zonas inundadas.