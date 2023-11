Teatro Tivoli inicia comemorações do centenário

O Teatro Tivoli, em Lisboa, a celebrar 99 anos, inicia, esta quinta-feira, as comemorações do seu centenário com a opereta "O Morcego", de Johann Strauss II, com um elenco integralmente português.

A agenda comemorativa inclui 30 produções nacionais e internacionais, estando previsto cerca de 250 sessões, contemplando cinema, dança, música, teatro, programas para a família e conferências.

A opereta "O Morcego" é uma das mais celebradas produções de Strauss II, refere o Teatro Nacional de S. Carlos, que assim se associa ao centenário do Tivoli.

No Tivoli, a opereta tem direção musical do maestro titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa, Antonio Pirolli. A narração e textos estão a cargo do tenor Mário João Alves, e o elenco é constituído pelas sopranos Susana Gaspar, Rita Marques e Cecília Rodrigues, os barítonos Luís Rodrigues, João Merino e Tiago Matos, a meio-soprano Cátia Moreso, que recentemente protagonizou a opereta "Maria da Fonte", de Augusto Machado, o tenor Leonel Pinheiro, e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos.