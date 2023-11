Sindicato dos Jornalistas saúda intenção do Governo de comprar ações da Global Media na Lusa

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) considera que a compra, por parte do Estado, das participações do Global Media Group (GMG) na agência Lusa "é a solução ótima".

Em declarações à Renascença, o presidente do SJ, Luís Filipe Simões declara-se "tranquilo", depois da notícia avançada pelo jornal Observador, segundo a qual o Executivo deverá mesmo avançar com a aquisição das participações do grupo detentor do Jornal de Notícias, Diário de Notícias e TSF na estrutura acionista da Lusa, passando a agência a ser detida em 95% pelo Estado português.

O Observador acrescenta que o negócio não terá tido o acordo do PSD, que considera que um Governo demissionário não tem legitimidade para finalizar a operação.

"O Governo está em pleno exercício das suas funções", contrapõe o presidente do SJ, que diz ver "mais riscos em ter a Lusa nas mãos de um fundo, seja das Bahamas ou de outro país qualquer".