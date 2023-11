Proteção Civil regista 477 ocorrências devido ao mau tempo

A Proteção Civil registou 477 ocorrências até às 16h00 devido ao mau tempo esta quinta-feira, a maioria relativas a inundações, limpezas de via e queda de árvores.

À Renascença, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indica que a maior parte das ocorrências aconteceu na Grande Lisboa - 354 das 477 (cerca de 75%). Não há registo de vítimas ou danos materiais significativos.

O agravamento do estado do tempo levou a que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevasse para laranja o aviso em vigor nos distritos de Lisboa, Santarém, até às 15h00, e em Setúbal, até às 18h00.