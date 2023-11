Mau tempo adia abertura do Natal em Óbidos e Lisboa

A inauguração das luzes da época festiva na capital estava marcada para hoje, mas a chuva intensa, que provocou dezenas de inundações e levou a um aviso laranja por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, impediu o início das celebrações natalícias.

O programa no Terreiro do Paço mantém-se para sexta-feira, com início às 17h30 e com a inauguração da árvore na Praça do Comercial e das luzes de Natal na cidade, com fogo de artifício e um concerto dos Anjos.

Tal como no ano passado, e para poupar energia, as iluminações terão horário reduzido, das 17h30 às 23h00 de domingo a quinta-feira e entre as 17h30 às 24h00 às sextas e sábados, até ao dia 6 de janeiro, Dia de Reis.

No dia de Natal e na noite de passagem de ano, as luzes vão estar acesas entre as 17h30 e a 1h00.