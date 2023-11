Governo avalia acordo com o SIM. Aumentos aplicam-se a todos os médicos, defende FNAM

O Ministério da Saúde está a avaliar a extensão da aplicação do acordo assinado com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) a todos os médicos, independentemente do tipo de contrato de trabalho.

Fonte do Ministério da Saúde disse à Agência Lusa que a intenção é abranger todos os médicos, seja qual for o tipo de contrato, e, por isso, é preciso perceber como se pode concretizar.

Na quarta-feira, o Ministério da Saúde chegou a um acordo intercalar com o SIM que, segundo o secretário-geral do sindicato, Jorge Roque da Cunha, se aplica a todos os contratos em função pública, mas cuja extensão aos contratos individuais de trabalho não é automática.

“Aplica-se, sem qualquer dúvida, a todos os contratos em função pública, nomeadamente, os médicos internos, os que estão nos cuidados de saúde primários e os médicos que têm mais de 60 e estão nos hospitais com contratos em funções públicas”, explicou.