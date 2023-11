Chuva provoca dezenas de inundações. Aviso laranja em Lisboa, Santarém e Setúbal

Entre a meia-noite e o meio dia, a Proteção Civil registou mais de 70 ocorrências relacionadas com o mau tempo. Os distritos mais afetados foram Lisboa, Setúbal e Coimbra, mas não há registo de vítimas ou danos materiais significativos.

O balanço foi feito à Renascença pelas 14h00 por fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Quedas de árvores e de estruturas, bem como inundações foram as principais ocorrência, descreve a mesma fonte. Nas operações estiveram empenhados 231 operacionais, ajudados por 81 meios terrestres.

O agravamento do estado do tempo levou a que o Instituto Português do Mar e Atmosfera elevasse para laranja o aviso em vigor nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal.

Para Lisbia e Santarém o aviso laranja vigora até às 15h00, devido à chuva, em Setúbal é até às 18h00. O distritos de Castelo Branco está pintado a amarelo também por causa chuva até às 15h00. Já em Portalegre, também a amarelo por causa precipitação, vigora até às 18h00.

Os distritos de Évora, Beja e Faro também estão sob aviso amarelo devido à chuva, em vigor até horas diferente: até às 21h00 em Évora, até à meia-noite em Beja e até às 3h00 em Faro.

Eventos de Natal adiados

O mau tempo que se faz sentir em Lisbia levou a autarquia a adiar a inaguração da iluminação e árvore de Natal que estava prevista para esta quinta-feira, no Terreiro do Paço.

"A cerimónia que estava prevista para hoje será adiada para amanhã, dia 1 de dezembro, nos mesmos moldes e com o mesmo programa. Terá início às 17h30 e contará com inauguração da árvore e luzes de Natal, fogo de artifício e um concerto dos Anjos", lê-se no comunicado enviado às redações.



Em Óbidos, a Vila Natal também tinha inauguração prevista para esta quinta-feira, mas "devido às recomendações da proteção civil, e face às condições meteorológicas, o evento foi cancelado no dia de hoje", lê-se na conta oficial do município de Óbidos.