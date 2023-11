Bombeiros percorrem 150 km com doentes suspeitos de AVC, alerta Liga

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) alerta para os problemas nas urgências, com doentes com suspeita de AVC a percorrerem 150 quilómetros de ambulância, e admite não fazer transportes de doentes que receberam alta.

Para além dos atrasos nas comparticipações do Estado, o caos nas urgências também está a afetar o serviço de transporte de doentes dos Bombeiros, que ameaçam não fazer transporte de doentes com alta hospitalar.



A Liga de Bombeiros entregou esta quinta-feira ao Ministério da Saúde uma carta a alertar para as dívidas das Administrações Regionais de Saúde aos bombeiros, pelo serviço de transporte de doentes.

"Muitas vezes temos 25 a 30 milhões de dívida. Falamos com o Ministério e com as várias instituições da saúde, mas as coisas resolvem-se durante quatro a cinco meses e depois volta tudo ao mesmo. Não pode ser", diz o presidente da Liga.

A carta serviu também para denunciar, mais uma vez, uma situação insuportável e que pode colocar em causa o socorro, por culpa da situação nas urgências hospitalares.

O presidente da Liga garante que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM chega a levar mais de meia hora a indicar para que hospital os bombeiros devem levar os doentes.

"Temos alguns casos em que o doente está mais de 30 minutos a aguardar dentro da ambulância a aguardar indicação do Hospital de referência. E muitas vezes para percorrer 100 quilómetros", assegura António Nunes.

Os distritos de Santarém, Lisboa e Guarda são "os mais complicados", sendo que no caso de Lisboa, os problemas prendem-se "não pelas distâncias, mas pela alternância da abertura e encerramento das urgências". Na região da Guarda, diz, têm havido "situações muito complexas".

"Alguns doentes que estavam para ir para o Hospital da Guarda vão para a Covilhã e algumas vezes acabam em Coimbra", denuncia o presidente da Liga dos Bombeiros.

O presidente da Liga denunciou igualmente que a Via Verde AVC foi criada para que haja uma celeridade, mas agora os bombeiros têm situações de terem nas ambulâncias doentes com suspeitas de AVC (Acidente Vascular Cerebral) a percorrem 150 quilómetros.



Preocupados com o desempenho da sua missão, e em protesto, os bombeiros equacionam a possibilidade de não fazer transportes de doentes que receberam alta.

"Vai chegar o momento, que não sei se é este mês ou em janeiro, em que poderemos levar por diante a decisão de não fazer o transporte de doentes que recebem altas hospitalares. E nesse dia nós já sabemos que vai ser resolvida a situação", sublinha António Nunes.