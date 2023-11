Tribunal e São João Novo recebe leitura do acórdão do julgamento de mulher acusada de tentar matar a mãe

O Tribunal São João Novo, no Porto, agendou para, esta quarta-feira, a leitura do acórdão do julgamento de uma mulher acusada de tentar matar a mãe em Vila Nova de Gaia.

A arguida, de 55 anos, que está acusada de um crime de violência doméstica e de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, confessou que no dia 10 de dezembro de 2022 tentou asfixiar a mãe, de 83 anos, com um pano embebido em álcool, tendo usado uma almofada para tapar a cara da mulher e tendo-se sentado em cima desta para a impedir de se libertar.

Durante o julgamento, a mulher confessou o crime, mas alegou que "não estava bem da cabeça".

A mulher de 83 anos acabou por ser socorrida pelo filho.