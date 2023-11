Reforma antecipada. Corte pode subir para 19% em 2025

A penalização para quem pedir a reforma antecipada vai aumentar em 2024 e pode chegar aos 19% em 2025, alerta a presidente da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados (APRe!), Maria do Rosário Gama, em declarações à Renascença.



Em 2025 a idade da reforma passa para 66 anos e sete meses. São mais três meses, face ao que estará em vigor em 2024, anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Para quem pede a reforma antecipada é aplicado o fator de sustentabilidade, um corte na pensão, que também é atualizado com a esperança média de vida.

O corte aumentou agora dois pontos percentuais, de 13,8% este ano para 15,8% em 2024. A presidente do APRe! defende que a penalização está muito alta.

“Este fator está bastante alto. Houve aí um intervalo de tempo em que passou de 6% para 12%, foi uma alteração brutal. Depois passou para 13%, 14%, agora penso que estará em 15%. Abrange todas as pessoas que pedem a reforma antecipadamente e é muito penalizador.”

Além do fator de estabilidade, as reformas antecipadas recebem ainda um segundo corte, 0,5% por cada mês de antecipação. Só escapam a esta penalização as pessoas com carreiras contributivas muito longas, ou seja, quem tenha pelo menos 40 anos de descontos aos 60 anos de idade