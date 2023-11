Norte 2030 lança novo apoio para ex-trabalhadores da refinaria da Galp de Matosinhos

O programa regional Norte 2030, gerido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), anunciou esta quarta-feira o lançamento de mais um apoio aos ex-trabalhadores da refinaria de Matosinhos, agora direcionado à sua formação e certificação.

De acordo com um comunicado emitido pelo Norte 2030, o aviso "destina-se a apoiar a participação individual em ações/percursos de formação profissional e em processos de certificação de trabalhadores que exerciam funções na antiga Refinaria de Matosinhos, potenciando a sua empregabilidade ou (re)qualificação".

Em causa está o denominado "Participação Individual na Formação - Plano Territorial para uma Transição Justa de Matosinhos", depois de já terem sido lançados dois apoios no final de setembro.

As formações em causa a apoiar pelo aviso "devem ser certificadas, com vista à obtenção de uma qualificação ou grau académico correspondente a uma determinada saída profissional ou à obtenção de unidades de formação (ECTS ou UFCD), obedecendo aos respetivos requisitos específicos".

Entre os objetivos está a minimização dos "efeitos diretos e indiretos nos trabalhadores e no mercado de trabalho resultantes do processo de transição energética, apoiando o desenvolvimento de formações que contribuam para a reconversão e a reintegração profissional destes trabalhadores que viram o seu posto de trabalho extinto por força do encerramento da refinaria".