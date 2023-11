Incêndio em quarto de casa em Ponte da Barca faz um ferido grave

Um homem de 78 anos ficou nesta quarta-feira gravemente ferido, com queimaduras de primeiro e segundo graus, na sequência de um incêndio que deflagrou no quarto da habitação onde reside, em Ponte da Barca, disse fonte dos bombeiros.

Contactado pela agência Lusa, Carlos Veloso, comandante dos bombeiros voluntários de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, adiantou que o homem foi transportado ao hospital da Prelada, no Porto.

O responsável adiantou que a "causa provável" do incêndio terá sido um aquecedor a óleo, encontrado no quarto que ficou "totalmente destruído".

Carlos Veloso adiantou que o idoso vive sozinho na habitação situada junto à Igreja Matriz, no centro de Ponte da Barca.

O alerta foi dado às 9h45.

Ao local compareceram 19 operacionais e sete viaturas dos bombeiros voluntários de Ponte da Barca, a Viatura de Emergência Médica (VMER) do Alto Minho, estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima e a GNR.