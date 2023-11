Homicida de jovem na Cova da Piedade condenado a 13 anos de prisão

O jovem de 20 anos acusado de ter morto um outro jovem, em janeiro de 2022, por esfaqueamento, numa paragem de metro na Cova da Piedade, no concelho de Almada, foi condenado a 13 anos de prisão.

Segundo uma nota divulgada na página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o Juízo Central Criminal de Almada condenou o arguido pela prática de um crime de homicídio e de um crime de detenção de arma proibida.

O acórdão foi proferido no dia 22 de novembro.

Os factos ocorreram no dia 6 de janeiro de 2022 junto à paragem do metro de superfície da Cova da Piedade, em Almada, no distrito de Setúbal.

O arguido abordou a vítima, um jovem de 18 anos com quem mantinha um litígio, e acabou por lhe desferir dois golpes com uma faca de cozinha que trazia consigo.

As lesões provocadas determinaram a morte da vítima, pouco depois, ainda na via pública.

O arguido colocou-se em fuga após o homicídio e foi detido em Sines, no início de fevereiro de 2023, pela Polícia Judiciária (PJ), encontrando-se em prisão preventiva desde essa altura.

O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público de Almada, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.