Homem encontrado morto na margem do rio Douro

O cadáver de um homem de cerca de 50 anos foi nesta quarta-feira encontrado na margem do Rio Douro, na zona de Lordelo do Ouro, no Porto, disse à Lusa fonte dos bombeiros sapadores.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), o corpo foi "detetado a boiar no estuário do Douro", encontrando-se "em elevado estado de decomposição", sendo ainda desconhecidas as causas da ocorrência.

O alerta foi dado às 8h16 por um popular, sendo o cadáver "retirado da água pelos elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros Sapadores do Porto" e levado para terra, onde foi declarado o óbito pelo Delegado de Saúde.

"O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto pelos Bombeiros Voluntários Portuenses", lê-se no comunicado.

A operação contou com "uma embarcação e viatura do Comando-local da Polícia Marítima do Douro, uma embarcação e viatura dos Bombeiros Sapadores do Porto e uma viatura dos Bombeiros Voluntários Portuenses", além da Polícia de Segurança Pública.

Foram empregues cinco operacionais no resgate que, segundo fonte dos bombeiros sapadores, se deu pelas 9h10.