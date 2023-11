Enfermeiros dizem que acordo com médicos agrava desigualdades salariais entre carreiras

O Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE) manifestou-se esta quarta-feira preocupado com o agravamento da desigualdade salarial entre estes profissionais e as restantes carreiras especiais do SNS, considerando que ficou mais vincada com o acordo intercalar conseguido com os médicos.

Em comunicado, o SNE considera que o acordo, conseguido na terça-feira entre o Governo e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) poderá levar não só à saída para o setor privado e à emigração, como ao abandono da profissão, "agravando a falta de enfermeiros e enfermeiros especialistas" no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O sindicato adianta que esperava que, após a greve nacional que decorreu no passado dia 20 e a greve às horas extraordinárias, que terminou no dia 25, "existisse uma maior abertura do governo para negociar".

"Mas tal não se vislumbra, o que muito nos preocupa", insiste.

Na nota hoje divulgada, o presidente da direção do SNE, Emanuel Boieiro, responsabiliza o primeiro-ministro e o ministro da Saúde pela "total indisponibilidade para negociar e chegar a acordo com os enfermeiros".

"Como a urgência em rever a carreira e a tabela salarial dos enfermeiros, que está estagnada desde 2015, aguardamos audiência urgente com (...) o Presidente da República (...) e pelas reuniões solicitadas há já 10 dias ao presidente do PSD e aos candidatos a secretário-geral do PS", acrescenta.

Esta posição do SNE surge depois de o Governo ter chegado a um "acordo intercalar " com um dos sindicatos médicos (SIM) para um aumento dos salários em janeiro de 2024.