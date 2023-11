Centros de saúde vão começar a convocar quem ainda não foi vacinado

Os centros de saúde vão começar a convocar pessoas que ainda não foram vacinadas.

Decorre, neste momento, a campanha de imunização contra a gripe e a Covid-19, devido à chegada do inverno.

Os centros de saúde querem salvaguardar os grupos de risco antes do pico das doenças respiratórias, como explica a diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, à Renascença.

Diana Leiria indica que utentes que ainda não foram vacinados devem receber ou um SMS do seus centro de saúde ou, então, mesmo um telefonema.

"Trata-se de verificar quem é que ainda não foi e convidar as pessoas, numa tentativa de imunizar o máximo de pessoas", refere.

Já a Presidente da Associação Nacional de Farmácias, esclarece, à Renascença, que as taxas de vacinação estão dentro do previsto.

Ema Paulino aponta que a colaboração com os cuidados primários de saúde visa aumentar a taxa de cobertura.

"O objetivo é garantirmos coberturas vacinais o mais elevadas possível. Nesta perspetiva de colaboração, as farmácias também vão continuar a vacinar", diz.