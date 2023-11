Primeiro navio elétrico da Transtejo/Soflusa faz a viagem inaugural

O primeiro navio elétrico da Transtejo/Soflusa, o "Cegonha Branca", faz, esta terça-feira, a sua viagem inaugural entre o Seixal e Lisboa, levando a bordo o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro.

Lembrando recentemente no parlamento o plano de renovação da frota da Transtejo, que contempla a aquisição de 10 navios elétricos, o ministro do Ambiente e da Ação Climática disse aos deputados que a empresa estava a analisar a possibilidade de colocar o "Cegonha Branca" ao serviço até ao final do ano.

A compra dos navios elétricos levou, em abril, à demissão da então presidente do Conselho de Administração da Transtejo, Marina Ferreira, que saiu após um relatório do Tribunal de Contas (TdC) acusar a empresa de "faltar à verdade" e de práticas ilegais e irracionais.

Em causa estava a compra de nove baterias, pelo valor de 15,5 milhões de euros (ME), num contrato adicional a um outro contrato já fiscalizado previamente pelo TdC para a aquisição, por 52,4 ME, de dez (um deles já com bateria, para testes) novos navios com propulsão elétrica a baterias, para assegurar o serviço público de transporte de passageiros entre as duas margens do Tejo.

"A Transtejo comprou um navio completo e nove navios incompletos, sem poderem funcionar, porque não estavam dotados de baterias necessárias para o efeito. O mesmo seria, com as devidas adaptações, comprar um automóvel sem motor, uma moto sem rodas ou uma bicicleta sem pedais, reservando-se para um procedimento posterior a sua aquisição", considerou o TdC.