PJ detém três suspeitos de raptar e roubar duas pessoas em Vila do Conde

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens suspeitos de, no domingo, terem raptado e roubado duas pessoas em Vila do Conde, no distrito do Porto, mantendo uma das vítimas privada da sua liberdade durante 37 horas.

Em comunicado, a PJ explicou que no domingo, pelas 3h00, os arguidos abordaram um homem que estava no interior do seu carro, em Vila do Conde, à espera de uma amiga.

Após aquela chegar, os suspeitos obrigaram-na a entrar para o carro e dirigiram-se para o Porto onde compraram, em diferentes bairros, droga.

Depois de se apoderarem de algum dinheiro e bens que as vítimas tinham consigo, os arguidos tentaram levantar dinheiro em caixas ATM, mas não conseguiram, realizando apenas uma transferência por MB Way.

De seguida, libertaram a mulher, mantendo o homem preso no interior de duas casas na zona da Póvoa de Varzim e, posteriormente, contactaram através das redes sociais um amigo deste a quem exigiram o pagamento de uma determinada quantia que foi, entretanto, transferida para a conta de um dos arguidos.

O homem ficou privado da sua liberdade durante um período de cerca de 37 horas, tendo sido libertado apenas após a abordagem e detenção dos suspeitos.

Os detidos, com idades entre os 17 e 21 anos, um deles de nacionalidade estrangeira, e sem qualquer atividade profissional, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial.

Estes três suspeitos estão “fortemente indiciados” pela prática dos crimes de rapto, roubo, extorsão e abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento.