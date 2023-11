Navio elétrico faz travessia inaugural do Tejo. "Viagens experimentais" com passageiros na próxima semana

O primeiro navio elétrico da Transtejo/Soflusa, o "Cegonha Branca", fez, esta terça-feira, a sua viagem inaugural entre o Seixal e Lisboa, levando a bordo o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro. Esta será a primeira de dez embarcações movidas a baterias a ligar as duas margens do Tejo.

Para a viagem inaugural do "Cegonha Branca", foi necessário fechar o terminal e suspender uma das carreiras do serviço público de transporte fluvial.

"Foi preciso suspender o serviço público, porque, neste momento, só temos um pontão. Para este navio estar lá e fazermos esta cerimónia, foi preciso suspender uma carreira do Seixal para o Cais do Sodré", explicou Alexandra Carvalho, presidente do Conselho de Administração da Transtejo/Soflusa, para justificar a decisão.