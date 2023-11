Climáximo. Tinta em fachada de hotel em Lisboa

Ativistas pelo clima do movimento Climáximo pintaram esta terça-feira a fachada de um hotel, em Lisboa, e interromperam a sessão do grupo Eurogás, que decorria no interior. Afirmam que “a sociedade não pode delegar a tarefa urgente e existencial de cortar emissões para as empresas culpadas, que lucram com esta crise.”

Segundo Mariana Rodrigues, “as empresas que englobam a Eurogás são culpadas pela morte de milhões de pessoas, segundo as últimas investigações sobre mortalidade da crise climática”.

A porta-voz do movimento, citada no comunicado enviado à Renascença, acrescenta ainda que “nenhuma empresa tem planos para reduzir a sua produção de gás fóssil, e vendem-nos falsas promessas de ‘transição’ como o hidrogénio, que não está associado a qualquer corte de emissões”.