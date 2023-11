Chuva está de regresso

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, em especial nas regiões Norte e Centro, sendo menos provável no Baixo Alentejo e Algarve.

As previsões apontam também para vento fraco, tornando-se fraco a moderado (até 30 km/h) de

sul/sudoeste a partir do fim da manhã e sendo por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir do meio da tarde, neblina ou nevoeiro em alguns locais, em especial até ao fim da manhã e subida da temperatura mínima.

As temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 7 graus Celsius, em Bragança, e os 14, em Beja, e as máximas, entre os 12, em Bragança, e os 20, em Setúbal.

De acordo com o IPMA, espera-se um agravamento das condições meteorológicas na quarta e quinta-feira, dias em que a precipitação deverá abranger todo o território e com maiores quantidades, em especial no litoral a norte do rio Mondego.

Lisboa, Setúbal, Évora, Beja, Portalegre e Faro vão estar sob aviso amarelo a partir da madrugada de quinta-feira, devido à previsão de chuva, “por vezes forte e persistente”.

Os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Évora vão estar sob aviso amarelo entre as 3h00 e as 15h00 de quinta-feira, devido à previsão de "períodos de chuva, por vezes forte e persistente".

Já o distrito de Faro estará sob aviso amarelo entre as 12h00 e a 18h00 de quinta-feira, enquanto o distrito de Portalegre estará sob o mesmo aviso entre as 6h00 e as 15h00 de quinta-feira.