Buscas no IPDJ, Cruz Vermelha, INSA e Hospital de Viseu. Ex-governante investigado

O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Cruz Vermelha Portuguesa, o Centro Hospitalar Tondela-Viseu e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) estão esta terça-feira a ser alvo de buscas da Polícia Judiciária. O ex-secretário de Estado da Juventude João Paulo Rebelo é um dos suspeitos na investigação.

As nove buscas domiciliárias e não domiciliárias decorrem em Lisboa e Viseu. A informação foi avançada em comunicado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

"As diligências visam a obtenção de prova relacionada com factos suscetíveis de constituir crimes de participação económica em negócio e de abuso de poderes, por titular de cargo político, bem como de usurpação de funções", refere o DCIAP.



Em causa estão suspeitas de "favorecimento de contratação pública respeitante a análises de testes do vírus SARS-COV-2".

A PJ e o Ministério Público investigam também "um contrato público, por ajuste direto, ao abrigo do “Projeto PRID – Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas", para aquisição de serviços de engenharia, com pessoa sem habilitação legal para a prática de atos decorrentes daquela profissão".

Nas buscas no IPDJ, Cruz Vermelha, o Centro Hospitalar Tondela-Viseu e INSA participam inspetores e peritos da Polícia Judiciária, um representante da Ordem dos Médicos, cinco especialistas do Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República, cinco magistrados do Ministério Público e dois Juízes de Instrução Criminal.

De acordo com a SIC Notícias e com o Jornal de Notícias, o ex-secretário de Estado da Juventude João Paulo Rebelo é um dos suspeitos na investigação.

[notícia atualizada às 15h34]