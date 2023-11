Vem aí chuva e temperaturas mais amenas

Após um período sem precipitação e temperaturas dentro dos valores habituais para época ou ligeiramente abaixo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para “uma nova mudança das condições meteorológicas no continente” a partir desta segunda-feira com o “regresso da precipitação e com temperaturas mais amenas até final do mês”.

Segundo o IPMA, existe uma probabilidade entre 50 e 80 % de ocorrência de precipitação no Litoral Norte esta segunda-feira e no Norte e Centro na terça-feira, dia em que a precipitação já poderá ser forte no extremo noroeste no território.

As previsões apontam ainda para um agravamento das condições meteorológicas na quarta e quinta-feira, dias em que a precipitação deverá abranger todo o território e com maiores quantidades, em especial no litoral a norte do rio Mondego.

Entre esta segunda-feira e a próxima quinta-feira, a temperatura mínima irá variar entre 3 e 12 °C e a temperatura máxima entre 10 a 19 °C.

O mês de dezembro deverá iniciar-se com menos precipitação, existindo ainda uma probabilidade baixa (inferior a 25 %) de ocorrência de neve entre 30 de novembro e 1 de dezembro na serra da Estrela e nas serras do extremo norte.

Entre sexta-feira e domingo, a temperatura mínima irá variar entre -2 e 10 °C e a temperatura máxima entre 6 a 17 °C. O Nordeste Transmontano será a região mais fria do território e o litoral Sul a região com temperaturas mais amenas.

No que toca ao vento irá predominar do quadrante oeste, podendo ser forte no meio da semana, prevendo-se ainda um aumento da agitação marítima na costa Ocidental no final da semana.