“Sonho que o comboio anda aí e com máquinas a partir tudo”. Famílias que vão perder a casa por causa do TGV

"Penso mil e uma coisas. Penso onde é que eu vou viver se por acaso a casa for abaixo. Penso onde é que eu faço uma casa, penso se compro uma casa, penso que se vou para longe o resto dos terrenos, as nossas coisinhas que temos aqui à volta, fica tudo ao abandono. É muito complicado", desabafa.

As noites passaram a ser mal dormidas. "Até de noite eu sonho que o comboio já anda aí e com as máquinas a partir tudo. É difícil".

Uma povoação que vai deixar de existir

Manuel Vaz vive na povoação de Quinta das Cunhas desde que nasceu. Primeiro com os pais, depois na sua própria habitação, que construiu há quarenta anos.

No entanto, o traçado da 1ª fase do projeto de Alta Velocidade, que vai ligar o Porto a Soure e que Agência Portuguesa do Ambiente validou a 16 de novembro, não põe em causa apenas tranquilidade deste habitante, que se prepara para entregar os papéis para a reforma no início do próximo ano.

É toda a povoação, com cerca de uma dezena de habitações e mais de 20 habitantes, que fica em risco.

Fiz a casa com todo o amor e não estou muito interessado em trocá-la por nada.

“A Quinta das Cunhas deixa de existir”, resume com amargura o antigo supervisor da Bimbo, enquanto conta os habitantes da aldeia que terão que se mudar para outro local assim que as obras começarem. São vinte pessoas que se vão embora, mas podem chegar a 21.“Fica uma casa simplesmente lá em cima que é de uma viúva. Ela diz que também não fica cá”, garante Manuel Vaz.

Ele foi surpreendido pela notícias como todos os seus vizinhos. “Ninguém estava a contar. Ouvíamos falar no traçado de TGV que ia arrancar, mas longe de nós pensarmos que ia passar aqui nesta zona. Foi muito duro”, relata.

"Foi um balde de água fria. Fiquei muito triste”



Só no concelho de Coimbra - e embora o número possa ser inferior, conforme a Renascença adiantou - deverão ser afetadas 64 habitações.

A estação Coimbra-B vai sofrer remodelações profundas e na secção que liga a Taveiro, a linha do Norte vai ser quadriplicada, para aumentar o fluxo ferroviário.

É precisamente aí, a pouco mais de três quilómetros, que está outro foco de famílias afetadas pelo projeto.