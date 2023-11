PJ deteve suspeito de tentativa de homicídio em Valongo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 27 anos, suspeito de agredir com uma arma branca outro homem, na quinta-feira, em Valongo, durante uma discussão, informou nesta segunda-feira em comunicado a polícia de investigação.

O detido, empresário da construção civil, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, refere a PJ, em comunicado.

A PJ descreve que o crime de homicídio qualificado na forma tentada ocorreu na noite de quinta-feira, na via pública, em Valongo, quando o arguido e um familiar se envolveram "em confrontos com um seu conhecido e com o qual mantêm um diferendo do foro laboral, tendo um amigo deste intervindo para pôr fim aos desacatos".

"Desagradado com o facto de aquele ter interferido na contenda, o arguido acabou por empunhar uma arma branca que trazia no bolso e desferiu um golpe na zona do tórax da vítima, colocando-se em fuga", continua a PJ.

A vítima "sofreu uma grave lesão pulmonar" e esteve em "perigo de vida, tendo sobrevivido graças à assistência hospitalar que lhe foi de imediato prestada".