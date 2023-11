Ativistas pelo clima detidos vão ser presentes a um juiz

Ativistas pelo clima detidos nos protestos de sexta-feira em Lisboa vão, esta segunda-feira de manhã, ser presentes a um juiz no Campus da Justiça após terem sido constituído arguidos por desobediência, resistência ou coação à polícia.

De acordo com informação do movimento Greve Climática Estudantil, foram detidos nas manifestações de sexta-feira, junto aos ministérios das Infraestruturas e do Ambiente, 24 jovens, dos quais 11 jovens passaram a noite no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, prevendo-se que fossem presentes a um juiz no sábado de manhã, o que não aconteceu.

Este grupo, que deixou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP às 16h00 de sábado, e vai ser presente a um juiz juntamente com outros 13 estudantes detidos nas mesmas manifestações.

Dos 11 ativistas, dez foram constituídos arguidos por desobediência, "após fazerem um 'sit-in' no Ministério das Infraestruturas" e o outro foi constituído arguido "por resistência ou coação à polícia".

Os jovens serão ouvidos por um magistrado do Campus de Justiça, pelas 10h00 de segunda-feira.