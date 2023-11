Manifestações a favor da eliminação da violência contra as mulheres em várias cidades

O Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher vai ser assinalado, este sábado, com marchas e manifestações em Lisboa, Porto, Coimbra e Leiria.

Segundo o Observatório das Mulheres Assassinadas da União de Mulheres Alternativa e Resposta 25 mulheres foram assassinadas em Portugal entre o início do ano e 15 de novembro.

As associações feministas que promovem as marchas de hoje querem "romper com esta estatística" e exigem medidas concretas, nomeadamente "uma educação para a igualdade que contrarie a cultura de violência" bem como "um reforço dos apoios de emergência e de médio prazo às vítimas".

No caso de Lisboa, a marcha, que acontece todos os anos desde 2011, tem início às 15h00 no largo do Intendente, seguindo depois para o Martim Moniz, passando pelo Rossio, termina no largo de São Domingos, onde será lido o manifesto do evento.