Sindicatos convocam novas greves na RTP para todos os trabalhadores

Os sindicatos Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (Sinttav) e Independente dos Trabalhadores da Informação e Comunicações (SITIC) anunciaram esta sexta-feira novas greves na RTP, a começar no sábado e até 5 de dezembro.

Em comunicado, o Sinttav informou que enviou à RTP "um pré-aviso de greve de sete dias, abrangendo todos os trabalhadores da empresa, com início às 00h00 do dia 25 de novembro de 2023 até às 23h59 do dia 1 de dezembro".

Na mesma nota, o SITIC anunciou que enviou também à RTP "um pré-aviso de greve de sete dias", que abrange igualmente todos os trabalhadores, mas desta feita "com início às 00h00 do dia 29 de novembro de 2023 até às 23h59 de dia 5 de dezembro".

Mantém-se ainda em vigor, por tempo indeterminado, a greve a todo e qualquer tipo de trabalho em feriados, bem como a todo o trabalho suplementar.

Os trabalhadores da RTP têm levado a cabo sucessivas greves nas últimas semanas.

O objetivo é pressionar o Conselho de Administração ao diálogo com os sindicatos para o reforço dos reenquadramentos profissionais dos trabalhadores (que os sindicatos dizem ser a única forma de progressão na empresa pública) e mais aumentos salariais referentes a 2023.