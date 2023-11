Polícia Marítima deteta 11 migrantes em ação de vigilância na ilha grega de Kos

A Polícia Marítima portuguesa detetou hoje 11 migrantes numa ação de vigilância na ilha de Kos, na Grécia, no âmbito de uma operação da agência europeia Frontex, divulgou hoje esta força policial.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) explicou que os elementos da Polícia Marítima detetaram, na sequência de uma ação de vigilância da fronteira terrestre, pelas 06:00 de hoje (04:00 em Lisboa) seis homens, uma mulher e quatro crianças, a circular na via pública, em Kos.

Estes migrantes "foram de imediato entregues às autoridades gregas e à equipa da agência europeia Frontex.

"Um dos homens necessitou de assistência médica e foi transportado para o hospital de Kos", acrescentou a mesma fonte.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação Poseidon, sob égide da Agência Europeia de Guarda Costeira e de Fronteiras (Frontex) e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.