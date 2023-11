José Luís Carneiro insiste em debates para abordar política externa

O candidato à liderança do PS José Luís Carneiro insistiu esta sexta-feira na realização de debates com os seus adversários socialistas para discutir temas como a política externa portuguesa e as guerras na Ucrânia e Médio Oriente.

"O debate não apenas contribui para qualificar a vida democrática, mas contribui também para ganharmos a confiança dos portugueses, porque é por intermédio do debate que se conhecem as posições dos candidatos. Por exemplo, esta posição sobre o modo como Portugal se posicionará em relação à guerra na Ucrânia e em relação à guerra no Médio Oriente é muito importante", defendeu o também ministro da Administração Interna.

José Luís Carneiro esteve esta manhã reunido com independentes das áreas das relações internacionais, Segurança e Defesa para agregar contributos para a sua moção de orientação política, entre eles, o antigo ministro da Defesa e da Administração Interna Nuno Severiano Teixeira ou o embaixador Francisco Seixas da Costa.

O socialista insistiu na realização de debates públicos entre si e os restantes candidatos - ideia já rejeitada por Pedro Nuno Santos - e salientou que "desde Mário Soares e do I Governo Constitucional" que foram assumidas três prioridades para a política externa portuguesa: os compromissos com a Aliança Atlântica, com a União Europeia e as relações com os países de língua oficial portuguesa.

Carneiro salientou ainda que "sempre que houve debates entre candidatos do PS, o candidato ganhador [internamente] venceu as eleições legislativas", dando como exemplos as disputas pela liderança socialista entre António Guterres e Jorge Sampaio ou António Costa e António José Seguro.

"É muito importante que possamos garantir aos portugueses, e é isso que garante a minha candidatura, confiança, segurança e estabilidade nos compromissos que Portugal sempre teve com os seus parceiros, quer com os europeus, quer os atlânticos, bem como os nossos parceiros de língua portuguesa", sublinhou.