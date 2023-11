Costa salienta retorno da solidariedade europeia e ação do seu Governo pós-pandemia

O primeiro-ministro respondeu esta sexta-feira aos chamados "frugais" da União Europeia, apontando o retorno inerente a muitos dos investimentos do PRR, e procurou realçar a ação do seu Governo de planeamento após a emergência da covid-19.

Estas foram duas linhas centrais do discurso que António Costa proferiu na cerimónia de assinatura do contrato para a construção de um navio multifunções da Marinha, o "D. João II", que terá um custo de 132 milhões de euros com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e também investimento estatal.

A construção deste navio ficará a cargo dos estaleiros holandeses Damen e o contrato foi assinado no Museu de Marinha, numa cerimónia também com a presença das ministras da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e da Defesa, Helena Carreiras, e do chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Henrique Gouveia e Melo.

António Costa pegou precisamente no facto de este contrato para a construção do navio ter sido assinado com uma empresa holandesa, de um Estado-membro que tradicionalmente se opõe a um crescimento das contribuições para a União Europeia e que maiores dificuldades levantou à conclusão do acordo para a criação de um mecanismo de recuperação e resiliência.

Sem nunca se referir ao euroceticismo em crescimento entre os eleitores dos Países Baixos, o líder do executivo português disse que lhe dá "particular gosto que o contrato tenha sido assinado com uma empresa holandesa, demonstrando, aliás, que a solidariedade europeia não é só unívoca".

"Uma parte importante do financiamento que a União Europeia fornece aos diferentes países tem um retorno e uma distribuição múltipla para vários Estados-membros, designadamente para os que mais contribuem para o funcionamento da União Europeia. Com esta solidariedade, potenciamos também o conjunto da União Europeia", declarou.