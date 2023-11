Reunião entre Governo e sindicatos termina sem acordo

A reunião entre Governo e sindicatos agendada para esta quinta-feira terminou sem acordo.

Uma nova reunião foi marcada para a próxima terça-feira.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) admite uma "evolução" do lado do Ministério da Saúde, esclarecendo que foi apresentado um aumento no valor pago por hora aos médicos, mas que continua distante da reivindicação de aumento de 15%.

Dias após a demissão do primeiro-ministro, o ministro da Saúde disse que o Governo tinha de estudar "até onde" poderia ir nas negociações com os médicos, tendo em conta a situação política do país.

"Nós temos de avaliar em que condição é que cada opção política do Governo pode ser tomada, porque se é verdade que o Governo está em funções, não é menos verdade