"Quem lucra com o apartheid é cúmplice de genocídio". Ativistas atiram tinta vermelha à fachada da Navigator

Ativistas do Coletivo de Libertação da Palestina e dos grupos Climáximo e a Greve Climática Estudantil de Lisboa atiraram tinta vermelha, esta quinta-feira, à fachada do edifício do escritório da The Navigator Company.

Em letras vermelhas, os ativistas escreveram a palavra "genocida" e colaram papéis onde se pode ler "Quem lucra com o apartheid é cúmplice de genocídio".

Em comunicado, os grupos referem que a Navigator é uma "empresa produtora de pasta celulósica e de papel, a sexta maior exportadora de Portugal para Israel, lucrando diretamente com o apartheid sionista e a limpeza étnica do povo palestiniano".

Segundo os ativistas, as empresas como a Navigator, que "aceitam normalizar este projeto colonial através de trocas comerciais, têm também sangue palestiniano nas mãos e não vão conseguir lavá-lo até boicotarem todas as organizações cúmplices com o estado sionista".